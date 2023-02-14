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Oğuzhan Uğur ifade verdi

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#Oğuzhan Uğur#Kahramanmaraş#Hatay
Oğuzhan Uğur ifade verdi
Ayşegül Usta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2023 07:00

Depremin ardından Kahramanmaraş ve Hatay’da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ifade verdi. Uğur, 3 saat süren savcılık işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

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“Babala TV” isimli Twitter hesabından Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu öne sürülmüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabının sahibi Oğuzhan Uğur hakkında deprem bölgesindeki vatandaşlar arasında korku ve paniğe yol açtığı, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu gerekçesi ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan resen soruşturma başlatmıştı.

3 SAAT İFADE

Dün sabah 10.30 civarında avukatı ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Uğur, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade verdi. Uğur, 3 saat süren savcılık işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı. Basın mensuplarının soruları üzerine savcıya gerekli bilgileri verdiğini belirten Uğur, “İfademizi verdik, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizde çok fazla veri vardı. Onların tamamını savcımız ile paylaştık. Sosyal mecralardan başlatılan başlıklarla alakalı olmadığını detaylı bir şekilde kendilerine anlattık belgelerimiz ve videolarımızla” dedi.

 

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#Oğuzhan Uğur#Kahramanmaraş#Hatay

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