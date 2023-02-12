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Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı

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#Oğuzhan Uğur#Oğuzhan Uğur Soruşturma#Oğuzhan Uğur Babala TV
Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2023 18:53

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur hakkında Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli iki depremin ardından Kumçatı Köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde sosyal medyada paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Savcılık, 'BaBala TV' sosyal medya hesabının bu yönde paylaşım yaparak depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, bu nedenle arama-kurtarma çalışmalarında aksamalara yaşandığı gerekçesiyle hesap sahibi Oğuzhan Uğur hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

 

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#Oğuzhan Uğur#Oğuzhan Uğur Soruşturma#Oğuzhan Uğur Babala TV

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