×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Oğuzhan Uğur da gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Oğuzhan Uğur#Ahbap Derneği#Babala TV
Oğuzhan Uğur da gözaltında
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 07:00

Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturmada Babala TV sunucusu Oğuzhan Uğur’un arasında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Babala’nın banka hesabına yurtdışından gelen yüklü miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği soruşturmasında Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un da arasında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Uğur ve 6 kişi gözaltına alındı. 

BANKADAN MASAK’A BİLGİ

Oğuzhan Uğur, 6 Şubat 2023’teki deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Uğur’un Babala TV’nin “gerçek faydalanıcısı” olduğu, Babala TV’nin hesabına yurtdışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yaptığı öğrenildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de yer aldığı 17 şüpheli ilk operasyonla gözaltına alınmış, Levent tutuklanmıştı. Haluk Levent’in yardımcısı Alper Çelik de dün tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner dün gözaltına alındı. Güner’in dün 400 bin Euro’yu CCF Paris Bank’a gönderip, yurtdışına bilet aldığı belirlendi.

Oğuzhan Uğur da gözaltında

Haberin Devamı

1 MAÇA 500 BİN TL YATIRMIŞ

Levent ile Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Konuşmalara göre, Levent tek bir maç kuponuna 500 bin TL yatırırken, aynı gün içinde yaklaşık 700 bin TL’lik kupon oynamış.

Gözden KaçmasınHaluk Levent ile yardımcısı Alper Çelikin bahis içerikli konuşmaları ortaya çıktı Haluk Levent ile yardımcısı Alper Çelik'in bahis içerikli konuşmaları ortaya çıktıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınMehmet Akif Ersoy 10 Eylül’de hakim karşısına çıkacakMehmet Akif Ersoy 10 Eylül’de hakim karşısına çıkacakHaberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğuzhan Uğur#Ahbap Derneği#Babala TV

BAKMADAN GEÇME!