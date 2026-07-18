Oğuzhan Uğur da gözaltında

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği soruşturmasında Babala TV sunucusu ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur’un da arasında olduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Uğur ve 6 kişi gözaltına alındı.

BANKADAN MASAK’A BİLGİ

Oğuzhan Uğur, 6 Şubat 2023’teki deprem döneminde Ahbap Derneği ile yürüttüğü çalışmalar nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Uğur’un Babala TV’nin “gerçek faydalanıcısı” olduğu, Babala TV’nin hesabına yurtdışından gelen yüklü bir miktar döviz nedeniyle, özel bir bankanın MASAK’a şüpheli işlem bildirimi yaptığı öğrenildi. Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent’in de yer aldığı 17 şüpheli ilk operasyonla gözaltına alınmış, Levent tutuklanmıştı. Haluk Levent’in yardımcısı Alper Çelik de dün tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan avukat Ece Güner’in kardeşi Özgür Güner dün gözaltına alındı. Güner’in dün 400 bin Euro’yu CCF Paris Bank’a gönderip, yurtdışına bilet aldığı belirlendi.

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1 MAÇA 500 BİN TL YATIRMIŞ

Levent ile Çelik arasında geçtiği iddia edilen bahis içerikli konuşmalar da ortaya çıktı. Konuşmalara göre, Levent tek bir maç kuponuna 500 bin TL yatırırken, aynı gün içinde yaklaşık 700 bin TL’lik kupon oynamış.

Gözden Kaçmasın Haluk Levent ile yardımcısı Alper Çelik'in bahis içerikli konuşmaları ortaya çıktı Haberi görüntüle

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