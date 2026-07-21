Oğuzhan Uğur adliyeye sevk edildi

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10 kişi dün İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Savcılık ifadelerinin ardından Oğuzhan Uğur, ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ersin Gökgün, Muharrem Karataş, Gülgün Öztürk, Emre Kartaloğlu, Hüseyin Küçük, Suzan Düşküner Mintaş, Fatih Eke, Emir Taşar da tutuklama istemiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilirken, Özgür Ömer Güner hakkında ise adli kontrol uygulanması talep edildi. İşinsanı Fatih Eke savcılık ifadesinde okul yaptırıp AHBAP üzerinden faydalı olmak istediğini belirterek “Haluk Levent, okulun yapım sürecinde AHBAP’ın kendisine borcu olduğunu söyleyerek okul parasının tamamını kendi şahsi hesabına istedi. WhatsApp yazışmalarında bu görülecektir. Ancak ben bunu kabul etmedim” diye konuştu. Mali Müşavir Emir Taşar da savcılık ifadesinde, Haluk Levent’in telefonla kendisine ulaştığını ve AHBAP Derneği’ne ilişkin ücreti karşılığında özel inceleme yapılmasını talep ettiğini belirtti.