Oğuzhan Kemçin'in otopsi raporu ortaya çıktı! Ölüm nedeni belli oldu

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Kaza, 7 Temmuz günü saat 00.30 sıralarında, Muğla-Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden Mestan Göksal yönetimindeki 48 NZ 320 plakalı otomobil, aynı yöndeki Oğuzhan Kemçin'in kullandığı bisiklete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Kemçin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kemçin'in cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazanın ardından polisin araştırmasında Göksal'ın, ağır yaralı Oğuzhan Kemçin'e yardım etmek yerine, 500 metre ilerideki dayısı Yeniköy muhtarı Bayram Güner'in evine gittiği, ikilinin daha sonra yürüyerek olay yerine geldiği belirlendi. Tekrar eve dönen dayı ve yeğen, bu kez aile yakınlarıyla birlikte olay yerine gidip eve geri döndü. Üçüncü kez olay yerine gittiklerinde ise bölgede devriye gezen polis, kendilerini görüp durunca Oğuzhan'ın cesediyle karşılaştı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Göksal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Otomobil sürücüsü Mestan Göksal, babası Hasan, annesi Fatma Göksal, anneannesi Fatma Güler ile dayısı Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı Bayram Güler hakkında 'taksirle ölüme neden' olma suçundan Muğla 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI



Menteşe Kaymakamlığı'nın Yeniköy muhtarı Bayram Güler hakkında başlattığı idari soruşturmanın ardından Kemçin'in ailesine gönderilen yazıda, "İçişleri Bakanlığı makamına elektronik posta yoluyla göndermiş olduğunuz 23 Temmuz 2021 tarihli iletide, belirtilen konuyla ilgili, Yeniköy Mahalle Muhtarı Bayram Güner hakkında kaymakamlığımızca gerekli inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonucu, Menteşe Kaymakamlığı İlçe İdare Kurulu'nun 19 Ekim tarih ve 18 sayılı kararıyla Bayram Güner, yeni bir karar alınıncaya kadar 21 Ekim tarihinde muhtarlık görevinden uzaklaştırılmış olup, ayrıca hakkında görevi ihmal iddiasıyla ilgili 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre ön inceleme başlatılmıştır" denildi.



OTOPSİ RAPORU ORTAYA ÇIKTI



Oğuzhan Kemçin'in ölümünün ardından otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda, bisikletle seyir halindeyken araç çarpması sonrası ölü bulunan Oğuzhan Kemçin'in cesedine Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nde otopsi yapıldığı belirtildi. Raporda, "İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi'nin Toksikoloji ve Morg ihtisas Dairesi'nin histopatoloji raporu ile Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ölü muayene tutanağı dikkate alındığında, kişinin ölümünün travmaya bağlı kafa kemik kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve beyin sapı hasar sonucu meydana gelmiş" denildi.