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Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı! 'Millete büyük emekleri geçti'

#Oğuzhan Asiltürk#Cenaze#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı Millete büyük emekleri geçti

Türk siyasi tarihinde önemli bir yere sahip olan, koalisyonların ve uzlaşmaların mimarı Oğuzhan Asiltürk, son yolculuğunda da her görüşten siyasiyi buluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Oğuzhan ağabeyin bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti. Haklarımızı helal ettik ve inşallah cennetiyle, cemaliyle de bizleri müşerref kılsın” dedi.

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Gizem KARAKIŞ-Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk (86), dün Ankara Hacı Bayram Veli Camisi’nden son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törende neredeyse tüm siyasiler de hazır bulunarak en ön sırada saf tuttu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazeye girişi sırasında muhalefet liderlerini selamlayarak, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile bir süre sohbet etti.

‘YILLARIMIZ BİRLİKTE GEÇTİ’

Öğle namazı öncesi cami içerisinde düzenlenen programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuran-ı Kerim okudu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Erdoğan, Asiltürk’ün tabutunun önünde özetle şunları söyledi: “Artık son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren muarefemizin olduğu, tanıştığımız, değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimizle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz, tabii bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu.

‘HAKLARIMIZI HELAL ETTİK’

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Rabb’im inşallah sevgili Habibi’nin ‘Liva’ül Hamd’ ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşru cem eylesin ve bu yolculukta da bizleri yalnız komasın, ayrı komasın. İnşallah bu koronavirüsten tüm insanlığı Rabb’im muhafaza eylesin ve hep birlikte inşallah dualarımızı ihmal etmediğimize inanıyorum. Az önce teskiyenizde, zaten gayet güzel bir tezkiyede de bulundunuz, haklarımızı helal ettik ve inşallah cennetiyle, cemaliyle de bizleri müşerref kılsın. Tüm ailesine ve tüm camiaya başsağlığı diliyoruz.”

‘MÜCAHİT ASİLTÜRK’ SLOGANLARIYLA...

Cenaze namazının ardından Asiltürk’ün tabutu omuzlar üzerinde cenaze aracına taşındı. Erdoğan’ın Asiltürk’ün naaşını taşıdığı sırada, naaşı omuzlamak isteyenler arasından küçük çaplı izdiham yaşandı. Asiltürk’ün tabutuna cenaze aracına kadar eşlik eden Erdoğan’ın cenaze aracının ardından el sallayarak uğurlaması dikkat çekti. Asiltürk daha sonra Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze sırasında ‘Mücahit Asiltürk’ sloganları da atıldı.

SİYASETÇİLERİ BULUŞTURDU

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Törene Asiltürk’ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyeleri Recai Kutan, Yasin Hatipoğlu ile eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfü Doğan, kabine üyeleri, eski bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

Oğuzhan Asiltürk son yolculuğuna uğurlandı Millete büyük emekleri geçti

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CENAZE ARACINA KADAR UĞURLADI

Cenaze namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asiltürk’ün tabutunu omuzladı. Erdoğan, cenaze nakil aracına kadar gelerek, Asiltürk’ü el sallayarak uğurladı.

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#Oğuzhan Asiltürk#Cenaze#Cumhurbaşkanı Erdoğan