Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin ilk iddianame hazırlandı! Eylem Tok ve Bülent Cihantimur için istenen ceza belli oldu

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 tarihinde Oğuz Murat Aci’nin ölümüne ilişkin yürütülen ilk soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede Timur Cihantimur’u Amerika’ya kaçıran annesi Eylem Tok, babası Bülent Cihantimur, Adem Kızıltepe ve Ayşe Ceren Saltoğlu'nun ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından 1’er yıldan 10’ar yıla kadar hapis istemiyle hapis istendi. Şüpheli Berna Öcalgiray'ın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 18 yaşından küçük şüpheli Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan ayrı soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

ARAÇTAKİ TANIKLAR



İddianamede, 1 Mart 2024 tarihinde Timur Cihantimur’un kullandığı aracın Belgrad Ormanı yolunda ATV aracını tamir eden Oğuz Murat Aci, Süleyman Keçici, İbrahim Gümüş, Hasan Topal ve Tahsin Arslan’a çarptığı anlatıldı. İddianamede, Timur Cihantimur’un kullandığı araçta üç arkadaşı daha bulunduğu, bu kişilerin tanık olarak alınan ifadelerinde Cihantimur’un aracı hızlı kullandığını ve seyir halindeyken telefonla konuştuğunu ve öndeki aracı hızlı bir şekilde sollarken kontrolden çıktığını söyledikleri anlatıldı.



İddianamede, kaza sonrası Eylem Tok’un, Ayşe Ceren Saltoğlu ile olay yerine gelerek oğlu Timur Cihantimur ve arkadaşlarını alıp ayrıldığı, bu süreçte Cihantimur’un alkol testine tabi tutulmadığı ve resmi ifadesinin alınmadığı belirtildi.

SUÇ DELİLİ TELEFONU ALDILAR



İddianamede, yaralılardan İbrahim Gümüş’e ait cep telefonunun olay yerinde bulunduğu, Zekai Hakkı Dorum tarafından alındığı, daha sonra Kerem Ataç’a verildiği ve telefonun Kemer Country sitesinin duvarına bırakıldığı anlatıldı. Site güvenliğinin telefonu muhafaza altına aldığı, bu sırada şüpheliler Adem Kızıltepe ve Eylem Tok ile Demir Orhan Öcalgiray’ın annesi Berna Öcalgiray’ın siteye geldikleri, Tok ile Kızıltepe’nin birlikte hareket ederek delil niteliğindeki telefonu aldıkları ve bu eylemin “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçunu oluşturduğu değerlendirildi.



İddianamede, Eylem Tok’un kaza sonrası Timur Cihantimur’u kendi ikametine götürdüğü, Bülent Cihantimur da kazadan haberdar edilerek eve geldiği anlatıldı. Dosyadaki kamera görüntülerine göre, bir süre evde kalan şüphelilerin daha sonra ayrı araçlarla yola çıktıkları, Bülent Cihantimur’un kullandığı araç ile Timur Cihantimur’un bulunduğu aracın hareket etti, Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun ise başka bir araçla takip ettiği ifade edildi. Yol üzerinde Timur Cihantimur’un valizleriyle birlikte babasının aracından inerek annesinin aracına bindiği ifade edildi. Ardından Timur Cihantimur, Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu’nun havalimanına gittikleri, anne ve oğlunun önce Mısır’a, ardından Amerika Birleşik Devletleri’ne geçtikleri ve Türkiye’ye dönmedikleri kaydedildi. Eylem Tok hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunduğu ve kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi.

“KAÇIŞI BİLMİYORDUM” SAVUNMASINA İTİBAR EDİLMEDİ



İddianamede, Bülent Cihantimur’un oğlunun kaçacağından haberi olmadığını söylediği ancak aynı evde hazırlık yapmaları birlikte yola çıkmaları ve yol üzerinde araç değiştirmeleri göz önüne alındığında savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edildi.