Oğuz Murat Aci'nin anne ve babasından gelinlerine torun davası! 'Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz'

Güncelleme Tarihi:

Oğuz Murat Acinin anne ve babasından gelinlerine torun davası Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 13:07

İstanbul Eyüpsultan'da 2024 yılında Timur Cihantimur'un (17) çarpması sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin annesi ve babasının, gelinleri Şükriye Aci'nin torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla açtığı davanın görülmesine devam edildi. Duruşma sonrası baba Özer Aci, ‘'Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz?'' dedi.

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'de meydana gelen trafik kazasında Timur Cihantimur'un (17) çarpması sonucu hayatını kaybeden 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci ile annesi Pervin Aci'nin, gelinleri Şükriye Aci hakkında torunlarını kendilerine göstermediği iddiasıyla açtıkları davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen ön inceleme duruşmasında davacı Özer Aci ile Pervin Aci hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

TEDBİREN ŞAHSİ İLİŞKİ KURULMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada davacı avukatı Hacı Orhan, dava dilekçelerini tekrar ettiğini söyleyerek tedbiren şahsi ilişki kurulmasını talep ettiklerini söyledi. Davalı avukatı ise çocuk psikiyatristinin de bulunduğu bir heyetten yeni bir rapor alınmasını istedi. Heyete bir çocuk psikiyatristinin de dahil edilmesine hükmedildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, davalı avukatının itirazlarını değerlendirmek üzere dosyanın Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'ne gönderilmesine ve heyete bir çocuk psikiyatristinin de dahil edilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, tedbiren şahsi ilişki kurulması talebinin ek rapor geldiğinde değerlendirilmesine de hükmederek duruşmayı erteledi.

"ARADAN GEÇMİŞ 2 YIL, BU SAATTEN SONRA ÇOCUK BENİ TANIYACAK MI"

Duruşmanın ardından mahkeme önünde konuşan Özer Aci, "Rapor alınacakmış, o rapora istinaden karar verecekmiş hakime hanım. Bu saatten sonra, aradan geçmiş 2 yıl. Bu saatten sonra çocuk beni tanıyacak mı? Gözden uzak olan gönülden de uzak oluyor. Benim soyadımı taşıyan insan, mahkeme nasıl bir karar veriyor ben anlamıyorum. 3-4 yıl sonra ben bu çocuğu görsem ne olacak görmesem ne olacak? 29 yaşında bir evlat kaybetmişiz, gömmüşüz toprağa. Evladın evladına sahip çıkmaya çalışıyoruz, suç mu işliyoruz? Kusura bakmasınlar" dedi.

"EVLADIMIN ÇOCUĞUNU GÖRMEK BENİM HAKKIM DEĞİL Mİ?"

Pervin Aci ise "Ben çocuğumu istiyorum, başka kimseyi istemiyorum. Soyadımı taşıyan çocuğumu istiyorum. Evladımın çocuğunu görmek benim hakkım değil mi?" ifadelerini kullandı.

