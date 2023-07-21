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Oğuz Atay’ın ders kitabı 50 yıl sonra tekrar basıldı

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#Oğuz Atay#Yıldız Teknik Üniversitesi#Ders Kitabı
Oğuz Atay’ın ders kitabı 50 yıl sonra tekrar basıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2023 07:00

Yıldız Teknik Üniversitesi, Oğuz Atay’ın anısını yaşatmak için yaklaşık 50 yıl önce yazdığı Topoğrafya adlı mesleki kitabı yeniden yayımladı.

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Türk edebiyatının önemli isimlerinden Oğuz Atay, 1960 yılında şimdiki adı Yıldız Teknik Üniversitesi olan İstanbul Teknik Okulu İnşaat Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Kaleme aldığı edebiyat eserlerinin yanı sıra1975 yılında İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi (İDMMA) öğretim üyeliği sırasında Topoğrafya adlı bir mesleki kitap da yazdı

GELECEK NESİLLERE

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, “Atay’ın anısını yaşatmak için yaklaşık 50 yıl önce yazdığı Topoğrafya adlı mesleki kitabı yeni tasarımı ile yeniden bastırarak, kütüphanelerdeki yerini almasını sağladık” dedi. Yılmaz, yeni nesillerin kitap aracılığıyla Atay’la bir kez daha karşılaşmasının sağlandığını belirtti.       

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#Oğuz Atay#Yıldız Teknik Üniversitesi#Ders Kitabı