Oğuz Atay Kimdir? Oğuz Atay'ın Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Oğuz Atay'ın yazmış olduğu ve yüksek tiraja ulaşmış olan eserleri oldukça fazladır.

Oğuz Atay Kimdir?

Oğuz Atay 1934 doğumlu Türk roman ve öykü yazarıdır. Postmodernizm anlayışı ile eserlerini yazmıştır. Eserlerini yazarken, Dostoyevski, Franz Kafka, James Joyce, Vladimir Nabokov gibi ünlü yazarlardan etkilenerek yazmıştır. Tiyatro'ya kazandırdığı eserlerden dolayı aynı zamanda oyun yazarıdır.

Oğuz Atay'ın Kısaca Hayatı

Oğuz Atay 12 Ekim 1934'de Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Babası aynı zamanda ağır ceza yargıcı olan Cemil Atay'dır. Babası aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekilliği de yapmıştır. Oğuz Atay eğitimi için Ankara'ya gitmiştir. Ankara'da ilk ve ortaokul eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gitmeyi karar veren Oğuz Atay sınavlara girer ve İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni kazanır. 1957 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olur. Bir dönem Kadıköy vapur iskelesinin yapımında çalışmıştır Ardından bu görevinden istifa eden Oğuz Atay, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlar. Oğuz Atay "Bir Bilim Adamının Romanı" adlı eserini genç yaştan ölen bilim adamı olan Mustafa İnan'a adamıştır. Onun hayat hikayesini kendi tarzı ile anlatarak eserine işledi. Oğuz Atay 1961 yılında modacı olan Fatma Gürbüz ile evlenir. Bu evlilikten de bir kız çocuğu dünyaya gelir.

1975 yılında doçentlik unvanı kazanmıştır. Türk edebiyatında ses getirmiş olan Tutunamayanlar eseri en beğenilen eseridir. Türk romanını çağdaş seviyeye getirmiş olan bu eser pek çok eleştirmen tarafından tam not almayı başarmıştır. Oğuz Atay yazmış olduğu Tehlikeli Oyunlar eseri de yine aynı etkiyi yakalamıştır. Oğuz Atay aynı zamanda 1970 yılında TRT tarafından roman ödülüne layık görülmüştür. 1973 yılında tiyatroya da bir eser kazandırarak oyunlarla yaşayanlar eseri devlet tiyatrolarında sahnelenerek çok beğenilmiştir. Kendisinin "büyük projem" dediği eseri olan "Türkiye'nin Ruhu" eserini yazamadan beyninde çıkan bir hastalık neticesinde vefat etmiştir. Bu eser yarıda kalmış bir eser olarak kayıtlara geçmiştir. Vefat ettikten sonra naaşı Edirnekapı Sakızağacı mezarlığına defnedilmiştir. Oğuz Atay'ın hayatını anlatan Nilgün Eroğlu Maktav'ın yönettiği 2002 yapımı bir TRT belgeseli bulunmaktadır.

Oğuz Atay'ın Eserleri (Kitapları)

- Tutunamayanlar

- Tehlikeli Oyunlar

- Bir Bilim Adamının Romanı

- Korkuyu Beklerken

- Oyunlarla Yaşayanlar

- Günlük

- Eylembilim

Oğuz Atay'ın Sözleri

" İnsan çok sevdiği halde neden her defasında terkedilir? e beklenenler, neden hep vazgeçildikten sonra gelir? "

" Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler. Ağzına dolar insanın. Sussan acıtır, konuşsan kanatır. "

" Yalnızlığı çok seversek, bir gün o da çekip gider mi? "

" Yalnızlığına iyi bak, sahip çık. Kaç kişinin emeği var onda kim bilir? "

" Sanırım artık insan, tutunamıyor insana. "

" İçimden şehirler geçiyor, sen her durakta duruyor, inmiyorsun. "

" Bazılarımız şiirlere, şarkılara, filmlere, kitaplara tutunuyor. Sanırım artık insan, tutunamıyor insana. "

" Beklenen hep geç geliyor, geldiği zamanda insan başka yerlerde oluyor. "

Oğuz Atay'ın Şiirleri

- Şarkılar

- Unutulan

- Tehlikeli Oyunlardan

- Tutunamayan

- Beni Bir Gün Unutacaksan

- Korkuyu Beklerken

- Olric

- Beşinci Şarkı

- Birinci Şarkı

- Dördüncü Şarkı

- İkinci Şarkı

- İthaf ve Muakaddime

- Üçüncü Şarkı