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Haber Giriş: 12.04.2020 - 15:23,Son Güncelleme:

Öğüt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Öğüdün Eş Anlamlısı

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Öğüt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Öğüdün Eş Anlamlısı
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Öğüt kelimesine alternatif olarak eş anlamlısını öğrenerek amaca uygun kullanabilirsiniz. Bu konuda TDK’ya göre öğüt sözcüğünün karşılığı olarak uygun bir eş anlamlısı bulunmaktadır. Peki, öğüt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Öğüdün eş anlamlısı hakkında detaylar.

Öğüt kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlısı ‘nasihat’ sözcüğü üzerinden ifade edilmektedir. Aynı anlamı ile beraber yazılışları ve okunuşları farklı olsa dahi amaca uygun cümlede kullanılabilir.

 Öğüdün Eş Anlamlısı

 Öğüt kelimesinin eş anlamlısı olarak Türkçe içerisinde ‘nasihat’ sözcüğünü değerlendirmek mümkün. Anlam üzerinden her iki kelime de aynı şekilde çağrışım oluşturmaktadır.

 Peki, öğüt kelimesinin anlamı nedir? Öğüt kelimesinin anlamı olarak ‘Herhangi bir sebepten dolayı bir kimseye doğru yolu göstermek amaçlı kurulan söz’ şeklinde ifade etmek mümkün. Özellikle yaşanan kötü durumlara karşı doğruyu gösterebilmek adına öğüt verilir ya da nasihat edilir. Gündelik yaşamın içerisinde her iki kelime de aynı anlamı üzerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak nasihat kelimesi eski zamanlarda daha sık değerlendirilen sözcükler arasında yer alıyor. Yine de her iki sözcük günümüzde hala sıkça kullanılan kelimelerdir.

 

 

 

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