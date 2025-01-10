Ogün Samast’ın yargılandığı örgüt davasında karar belli oldu

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AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastinin tetikçisi Ogün Samast, Bolu F Tipi Cezaevi'nden koşullu salıverilme kapsamında 15 Kasım 2023'te tahliye edildi. Tahliyesinin ardından Samast hakkında, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ten, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp, 17 Kasım'da iddianame düzenlendi. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava hukuki irtibat nedeniyle İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Yasin Hayal ve Erhan Tuncel'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davayla birleştirilmişti. Davanın 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmasına Ogün Samast Trabzon Adliyesi'nde SEGBİS şile katıldı. Tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek de duruşmaya SEGBİS ile katıldı. Duruşmada Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da hazır bulundu.

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Gazeteci Hrant Dink’i 19 Ocak 2007'de öldüren Ogün Samast 16 yıl 10 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Tahliye kararının ardından Samast hakkında, 'FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yeni bir dava açılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın bugün yapılan duruşmasına Ogün Samast ile tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek SEGBİS sistemiyle katıldı.

'BERAATİMİ TALEP EDİYORUM'

Tutuklu sanık Ali Fuat Yılmazer, "Benim şu an yargılanmam hukuksuzdur. Trabzon Emniyeti’nden İstanbul’a gönderilen Şubat 2006 tarihli İstihbarat raporunda, Hrant Dink’e yönelik 'Ses getirici bir eylemö yapılacağı bilgisi vardı. 'Ses getirici eylem' sıradan bir eylem değildir. Hrant Dink’in hedefte olduğu, başta İstanbul Valiliği olmak üzere, herkes tarafından biliniyordu. Peki, İstanbul ne yaptı? Hiçbirşey. Bu istihbarat evrakı benden gizlendi. İlk soruşturma savcısı beni ifadeye çağırdı, bazı sorular sordu ve serbest bıraktı. Daha sonra ne olduysa savcı değişti. Beni tekrar çağırdılar ve tutuklamaya sevk edildim. Bana 'Yeni deliller var' denildi. Cinayetten 8 yıl sonra, Ogün Samast’ın verdiği ifadeden dolayı alındım. Ogün Samast’ın çarpıtılmış ifadesiyle bizi suçlu gösterdiler." dedi. Mütalaaya karşı sanıklara son sözleri soruldu. Söz alan tutuklu sanık Erhan Tuncel, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Hukuksuz bir şekilde içeride yatıyorum, dosyanın aslı yalandır. Haksız yere 11 yıldır tutukluyum beraatımı talep ediyorum" dedi.Ogün Samast ise, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

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ZAMAN AŞIMI NEDENİYLE DAVANIN DÜŞMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti sanıklar Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal, Ahmet İskender hakkında ise üzerlerine atılı, 'Silahlı suç örgütü adına suç işleme' suçlamasından açılan davanın zaman aşımına uğraması nedeniyle düşmesine karar verildi. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek hakkında 'AnayasayI ihlal' suçlarından müebbet hapis cezasına hükmedildi. Sanık Adem sağlam hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'Kasten öldürme' suçlarından beraatine karar verilirken, 'Örgüt üyeliği' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık hakkında ise firari olmalarından ötürü dosyalarının ayrılmasına karar verildi.

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SAMAST’IN YURTDIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR

Sanık Ogün Samast hakkındaki davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine ve Samast hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmetti.

MÜTALAADAN

Mütalaada savcılık, azmettiriciler Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz ve Ersin Yolçu ile tetikçi Ogün Samast hakkında “örgüt adına suç işlemekö suçlamasının zamanaşımından düşürülmesini talep etti. Dönemin Trabzon TEM şube müdürlüğü görevlisi Adem Sağlam’ın 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'İhmali davranışla kasten öldürme' ve 'Kasten öldürme' suçlamaları yönünden beraatı, 'Örgüt üyeliği' suçundan cezalandırılması istenildi. Savcı, dönemin emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’in de 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.(DHA)