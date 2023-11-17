Ogün Samast’a tahliye tartışması

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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast’ın tahliyesi ile ilgili dün açıklama yaptı. Açıklama özetle şöyle:

CEZA İNFAZI 2007’DE BAŞLADI: “Ogün Samast hakkında İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda, tasarlayarak kasten öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, yaşının küçük olması nedeniyle TCK’nın 31. maddesi uyarınca 18 yıl olan hapis cezasının alt haddinden uzaklaşılarak 21 yıl 6 ay olarak belirlenmiştir. Failin yasak silah taşımaktan aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının içtiması ile 22 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmiştir. Hükümlünün cezası infaz edilmekteyken, cezaevinde işlemiş olduğu suçlardan dolayı 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezası daha almış olması nedeniyle neticeten 24 yıl 46 ay 43 gün hapis cezasının infazı tutukluluk tarihi olan 24/01/2007’den itibaren başlamıştır.

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GEÇEN YIL YARARLANDIRILMADI: Hükümlünün, denetimli serbestlik hakkı 19/02/2022 tarihinde dolmuş olmasına rağmen denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır. Hükümlü hakkında 19/01/2023 ve 13/07/2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15/11/2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

AÇIK CEZAEVİ TALEBİ 5 KEZ REDDEDİLDİ: 2015 yılından itibaren 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir. 7456 Sayılı Kanun’da yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 Sayılı Kanun’un genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir.”

HAYAL 2047’DE TUNCEL 2040’TA TAHLİYE OLACAK

Açıklamada cinayetin diğer isimleri Yasin Hayal ve Erhan Tuncel’le ilgili şöyle denildi:

“Hrant Dink’in 19/01/2007 tarihinde öldürülmesinin ardından yapılan yargılamalar sonucunda; Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 14 yıl 22 ay 75 gün hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 25/07/2047’dir. Yine aynı suçtan diğer hükümlü Erhan Tuncel ise toplam 96 yıl hapis cezasına hükümlü olup, koşullu salıverilme tarihi 26/07/2040’tır. Adı geçen iki hükümlünün halen cezalarının infazına devam edilmektedir.”

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TBMM’DE TAHLİYEYE TEPKİ DİNK’E ANMA

TBMM Genel Kurulu’nda milletvekilleri, Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın tahliye edilmesine tepki gösterdi. Önceki akşam Genel Kurul görüşmelerinde milletvekilleri tepkilerini şöyle dile getirdi:

Gökhan Günaydın (CHP Grup Başkanvekili): Hem kahrolduk hem de ülkemiz adına bir kere daha irkildik. Ogün Samast 16 yıllık infazın ardından koşullu salıvermeyle serbest bırakıldı. Cinayeti işlediği zaman 17 yaşındaydı. Herhâlde 17 yaşındaki bir çocuk başına bir beyaz bere takıp, 800-900 kilometre yolu gelip, önce oralarda keşif yapıp, bir aydını evinin önünde bankadan para çekmeye çalışırken arkasından kafasına silah dayayarak vurup öldürmez. Esas soru şudur: Hrant Dink’i vur emrini kim verdi? Hâlâ bilmiyoruz. Ona kim yardımcı oldu? Hâlâ aydınlanabilmiş değildir.

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Sırrı Süreyya Önder (TBMM Başkanvekili): Kardeşim, kardeşimiz Hrant Dink’in hatırası önünde bir kez daha saygı ve mahcubiyetle eğiliyorum. Ne yapayım?

İsa Mesih Şahin (Saadet Partisi Grup Başkanvekili): Bu haberi şaşkınlıkla takip ediyoruz. Tabii, burada Hrant Dink’i de saygıyla anıyoruz. Biz, Türkiye’de toplumsal barışa karşı olan her şeyin karşısında olduğumuzun, bu topraklarda barış içinde yaşamak arzusunda olduğumuzun altını çiziyoruz. Eline silah alan, yasadışı şekilde eline silah alan herkesin de karşısında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

HUKUKİ ERTELEMELER UYGULANDI

Leyla Şahin Usta (AK Parti Grup Başkanvekili): Hrant Dink’in katilinin serbest bırakılmasıyla ilgili özellikle iktidarın suçlanmasını doğru bulmuyorum. Tamamen hukuki bir süreç takip edilmiş, hukuki süreç gereği ertelenebilecek durumların hepsi uygulanmış ve en son tarih olan 15 Kasım 2023 tarihinde şartlı tahliyesi gerçekleşmiş. 7546 Sayılı Kanun’la yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden kesinlikle istifade etme hakkına sahip değildir ve istifade de etmemiştir.”