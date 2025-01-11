Ogün Samast’a ‘örgüt’ten zaman aşımı

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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasına, o dönem yaşı küçük olduğu için ‘suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla Ogün Samast ve bazı sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanarak katıldı.

Son savunmasını yapan Ogün Samast, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

DAVALARI DÜŞTÜ

-SANIK savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender’in davalarının zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanıkların yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin de devamına hükmetti. Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek’i ‘anayasayı ihlal’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanık Adem Sağlam’ı ise ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme, firari sanıklar Faruk Sarı ve Yahya Öztürk’ün dosyalarının da ayrılmasına karar verdi.