Ogün Samast 26 Aralık’ta hâkim karşısında...

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir kısım kamu görevlilerinin cinayetin işleneceğinden önceden haberdar oldukları ve cinayeti önlemek adına görevlerini yerine getirmedikleri iddiasıyla dava açılmıştı. Yargılamalar sonucu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bir kısım şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucu tetikçi Ogün Samast hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Hrant Dink’in ailesi Arat, Delal, Hasrof, Rahil Dink ve Sera Dink Nazarıan ‘müşteki’ olarak bulunurken, Ogün Samast ‘suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer aldı.

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FETÖ’NÜN ÇIKARLARI DOĞRULTUSUNDA

FETÖ terör örgütünün devletin tüm anayasal kurumlarını ele geçirmeye yönelik hedefleri doğrultusunda stratejiler izlediğinin anlatıldığı iddianamede, Ogün Samast hakkında ele geçirilen bir kısım deliller ile örgütün yönetici ve üyeleriyle belli bir irtibatının olduğunun tespit edildiğikaydedildi. Tuncay Uzundal, Zeynel Abidin Yavuz, Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender’le birlikte Hrant Dink cinayetini işlerken ve sonrasında örgütün çıkar ve amaçları doğrultusunda hareket ettiği, ancak FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin somut bir delilin ise elde edilemediği ifade edildi. İddianame, İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

16 YIL YATIP ÇIKTI

- Hrant Dink cinayetinin görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Ogün Samast’ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyayı ayırmış ve İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ogün Samast, ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme heyeti, Ogün Samast’ın olay tarihinde 16 yaşını bitirmiş ve 17 yaşını tamamlamamış olduğu gerekçesiyle bu cezayı üçte bir oranında indirmiş ve 21 yıl 5 aya çevirmişti. Mahkeme ayrıca, Samast hakkındaki ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçundan 2 yıl hapis ve 900 lira adli para cezasını da yine olay tarihindeki yaşını göz önünde bulundurarak 1 yıl 4 ay hapis ile 600 lira adli para cezasına çevirmişti. Ayrıca Ogün Samast, tutuklu bulunduğu cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı iddiasıyla yargılandığı davadan da 5 yıl 1 ay 13 gün hapis cezasına hükmedilmişti. Ogün Samast, toplamda 16 yıl tutuklu kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.