Oğullarını savaşa kurban veren aileye briket ev umut oldu

İç savaş nedeniyle evlerinden olmuş, yanlarına aldıkları birkaç parça eşya ile yaşam mücadelesine koyulmuşlardı. Türkiye Cumhuriyeti ve sivil toplum kuruluşlarının yaptığı briket evler, onlara da umut oldu. Uzun yıllar çadır kamplarda zor şartlar altında hayatlarını sürdürmeye çalışan El Hasan ailesi, hayata yeniden briket evler ile tutundu.

"BRİKET EV İLE HAYATIMIZ DÜZENE GİRDİ"

Mifrofon uzatılan baba, "Savaştan önce Humus'ta yaşıyorduk. Maalesef savaşın başlamasıyla beraber yerimizi, yurdumuzu bırakmak zorunda kaldık. İdlib'de 2016 yılına kadar çadırlarda kaldık, çok zordu. Kışın çok soğuk, yazın da çok sıcak oluyordu. Kalabalık ailemle zor şartlarda, çadırda kalıyorduk. Orada onların güvenliğini bile sağlayamıyorum. En azından burada bir kapı var. Kapıyı kapattığımda kendime ait bir yaşantım var. Kendimi burada güvende hissediyorum. Allah Türkiye'den ve Türk Kızılay'ından razı olsun" dedi.

Anne ise, "Kamplardaki yaşantı şu anki yaşantımıza göre çok zordu. Çok şükür şu anda hayatımız daha düzenli. En azından bir evin içinde yaşıyoruz, çok şükür" diye konuştu.

OĞULLARINI SAVAŞA KURBAN VERDİLER

Rejim bombardımanı Suriye'de hemen hemen her eve, her aileye ateş düşürdü. Suriyeli El Hasan ailesi de savaşın o acı yıkımını derinden hisseden ailelerden biri. Aile, uzun yıllar çadır kentlerde kaldıktan sonra şimdilerde briket evlerde yaşıyorlar. Şu an başlarını sokacak bir yuvaları olsa da yaşadıklarının ağırlığı halen boğazlarında yumru, gözlerinde ise yaş var.

Suriye'de Esad rejimi, 2011 yılından bu yana sivillere bombalar yağdırıyor. El Hasan ailesi de rejim bombardımanının paramparça ettiği ailelerden sadece biri. Aile biricik oğlunu savaşa kurban verdi. Suriyeli baba, "Oğlum motorla işe giderken rejim bombardımanında yaralandı. 1 ay 21 gün Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi gördü ancak kurtarılamadı. ifadelerini kullandı.

