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OGS nedir, ne işe yarar?

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OGS nedir, ne işe yarar

OGS ya da açılımı ile Otomatik Geçiş Sistemi, Türkiye'de pek çok araç tarafından kullanılmaktadır. Bankalar aracılığıyla araçlara tanımlanan OGS cihazları, köprü ve otoyollardan otomatik geçişe imkan tanımaktadır. Belirli lokasyonlarda HGS ile farklı bölümlerde kullanılan OGS, tanımlama sorunlarına yol açabilmekte ve sorunlar oluşturabilmekteydi. Yeni düzenleme ile OGS kaldırılacak.

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Otomatik Geçiş Sistemi (OGS), Türkiye paralı yollarında kullanılan, para ödeme gişelerinde işlemlere büyük hız kazandıran sistemdir. Ücret toplama işlevi gişelerde yer alan antenler aracılığı ile araç üzerindeki etiketin algılanması ve bu etiket ile ilişkilendirilmiş banka hesabından veya kredi kartından otomatik para tahsil edilmesi esasına dayanır. Böylelikle ödeme yapmak için duraksamaya gerek kalmadan gişelerden hızlı bir geçiş sağlanır. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki nakit gişeler kaldırıldığı için artık Boğaz Köprüleri'nde sadece OGS ve HGS sistemi mevcuttur.

 

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