Öğretmenlikte yeni dönem… İlk sınav 13 Temmuz’da

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MEB-AGS uygulamasına 411 bin 805 aday başvurdu. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; 8-20 Mayıs arasında başvuruları alınan MEB-AGS ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 13 Temmuz’da iki oturum olarak gerçekleştirilecek. AGS, saat 10.15’te başlayacak ve adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak, 110 dakika cevaplama süresi verilecek. Saat 14.45’te başlayacak olan ÖABT’de de adaylara 50 çoktan seçmeli soru sorulacak ve alanlarına göre 90 dakika ya da 70 dakika cevaplama süresi verilecek. Her iki oturum da 81 il ve KKTC dahil 103 sınav merkezinde uygulanacak. Adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00’a kadar açık bulundurulacak.

SONUÇLAR 1 YIL GEÇERLİ

AGS’de sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi ile ilgili mevzuat bilgisi ölçülecek. Öğleden sonra ise adaylara branşlarına göre alan testleri uygulanacak. Türkçe, matematik, fizik, tarih, sınıf öğretmenliği gibi alanlar için AGS puanının yüzde 50’si ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) puanının yüzde 50’si esas alınarak MEB-AGS puanı hesaplanacak. İngilizce, Almanca, Arapça, Japonca gibi yabancı dil alanlarında ise YDS veya e-YDS puanlarının yüzde 50’si, AGS puanı ile birleştirilerek değerlendirme yapılacak. Bu alanlarda adayın aynı yıl AGS’den önce aldığı en yüksek YDS puanı geçerli sayılacak. ÖABT veya YDS uygulanmayan alanlarda ise yalnızca AGS puanı dikkate alınacak. Atamalar, yalnızca bu MEB-AGS puanına göre yapılacak. Sınav sonuçları 13 Ağustos’ta açıklanacak. Sonuçlar, bir sonraki sınav sonuçları ilan edilene kadar geçerli olacak.