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'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda kabul edildi

#Milli Eğitim#Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi#TBMM
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifinin görüşmeleri komisyonda kabul edildi

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.

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AK Parti Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 AK Parti milletvekilinin imzasıyla verilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, öğretmenlik mesleği aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılıyor.

Öğretmenlerde aranacak nitelikler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Aday öğretmenliğe atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu 48. Maddesinde sayılan şartlara ek olarak, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olma ve Milli Eğitim Bakanlığı ve/veya ÖSYM tarafından yapılacak sınavlarda başarılı olma şartı aranıyor.

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Adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamayacak. Aday öğretmenler eğitim ve uygulamadan oluşan Aday Öğretmen Yetiştirme Programı’na tabi tutulacak. Süreç sonunda Adaylık değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı olanlar öğretmenliğe atanacak.

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan, mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere Uzman Öğretmenlik Programını tamamlayanlar, uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası olmayanlar yazılı sınava başvurabilirler ve yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaklar.

Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlar, kademe ilerlemesi durdurma cezası bulunmayanlar ve mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik eğitim Programı’nı tamamlayan öğretmenler yazılı sınava başvuruda bulunabilecekler ve yazılı sınavda 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ek maaş getirilmesi planlanıyor.
15 Ocak 2023 tarihinden başlamak üzere birinci derece öğretmene 3600 ek gösterge getirilmesi planlanıyor.

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#Milli Eğitim#Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi#TBMM

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