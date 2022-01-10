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'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı

#Öğretmenlik Meslek Kanunu #TBMM#Öğretmen
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifinin görüşmeleri komisyonda başladı

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda 'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

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TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler başkanlığında toplandı. Komisyona hükumet adına Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ve ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri de katıldı. Komisyonda, koronavirüse yakalanan AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem'in yerine teklifte imzası olan AK Parti Sinop Milletvekili ve komisyon üyesi Nazım Maviş sunum yaptı. Teklifin ayrıntıları hakkında komisyona bilgi veren Maviş, öğretmenler açısından önemli bir kanun teklifinin görüşüldüğünü söyledi. Öğretmenlik mesleğinin zaman içeresinde rolünün değiştiğini kaydeden Maviş, "Artık entelektüel yönden gelişmiş, estetik duygusu olan ve gücünü yetkisinden değil yarattığı etkisinden alan yeni bir öğretmen modeli vardır. Bu öğretmen modelinde mesleki saygınlık ve statü, liderlik becerileri üzerine kurulu uzman gücüne dayanmaktadır. AK Parti olarak bu çerçevede öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, verimliliğini, uzmanlığını ve etkinliğini daha da artırmak önceliklerimizdendir" dedi.

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'YENİ ÖZLÜK HAKLARI ÖNGÖRÜLÜYOR'

Maviş, hazırladıkları yasa teklifiyle öğretmenlerle ilgili güçlü adımlar attıklarını belirterek, "Öğretmenlerimizle ilgili yine güçlü bir adım atıyor ve öğretmenlerimiz için önemli güçlendirmelerin yer aldığı öğretmenlik meslek kanununu yüce meclisimize teklif ediyoruz. Böylesine bir mesleği ele almak; bu mesleği çerçevelemek, mesleğin gelişimine yönelik bir düzenleme yapmak hem onurlu hem de zor bir iştir. Böyle bir görevi önemli bir süreden beri yapmaya çalıştık ve belirli bir aşamaya geldik. Öğretmenlik bir ihtisas mesleği olarak tanımlanmasına rağmen bugüne kadar mesleğin standartları, mesleğe giriş, kariyer basamakları ve özlük hakları ile ilgili bir meslek kanunu yapılmamıştır. Mevzuatımızda var olan öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği hukuksal zemini önemli oranda karşılayan düzenlemeler yanında kanun teklifimizle, mesleğe girişten itibaren öğretmenlik mesleğinin önemiyle uyumlu bir kariyer sisteminin kurulması ve bu kariyer sistemiyle alakalı yeni özlük haklarının belirlenmesi öngörülmektedir" diye konuştu.

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'MUTABIK KALARAK BU TEKLİFİ HAZIRLADIK'

Maviş, Türkiye'de öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili birçok çalışmanın yapıldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gerek sendikalarımız, gerek düşünce kuruluşlarımız, gerekse siyasi partilerimiz öğretmenlik meslek kanununa dönük çalışmalar yapmış, raporlar hazırlamıştır. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığımız ve cumhurbaşkanlığı eğitim politikaları kurulumuz da öğretmenlik meslek kanununa dönük hazırlıklar yapmış, raporlar hazırlamış, kanun çalışmalarına altlık oluşturacak teklifler sunmuşlardır. Biz de bu çalışmayı hazırlarken yapılan tüm bu çalışmalardan yararlandık. Cumhur İttifakı'nın komisyon üyeleri ile de istişareler yürüterek birlikte mutabık kalarak bu teklifi hazırladık. Elbette 'Çok daha geniş ve kapsamlı bir meslek kanunu hazırlanmalıydı' diyen arkadaşlarımız olabilir. Öğretmenlerimizin çözüm bekleyen acil ve bir meslek kanununun öncelikli ve en temel hususlarını teklifimize derç etmek suretiyle ve teklifimizde yer almayan hükümler açısından da ilgili kanunlara atıfta bulunmak suretiyle bir an evvel bu kanunu meclisin takdirine arz etmenin daha doğru olduğunu düşündük."

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#Öğretmenlik Meslek Kanunu #TBMM#Öğretmen

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