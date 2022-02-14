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Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı! Bakan Özer: Hayırlı olsun

#Mahmut Özer#Öğretmenlik Kanunu#Resmi Gazete
Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazetede yayımlandı Bakan Özer: Hayırlı olsun

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek, başta öğretmenler olmak üzere eğitim camiasına hayırlı olması dileğinde bulundu.

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Öğretmenlik Meslek Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

BAKAN ÖZER: HAYIRLI OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni yasanın hayırlı olması dileğinde bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Twitter hesabında paylaşılan Bakan Özer’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihi nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum."

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#Mahmut Özer#Öğretmenlik Kanunu#Resmi Gazete

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