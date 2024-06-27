Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi TBMM’de

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Bakan Tekin paylaşımında özetle şu satırlara yer verdi: “3 Şubat 2022 ve 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kısmi iptal kararı sonrasında, Bakanlığımızın eğitim paydaşlarıyla gerçekleştirdiği istişareler ve yoğun çalışmalar sonucunda eğitim camiasının beklentilerinin karşılanması ve öğretmenlik mesleğinin itibarının daha da artırılması amacıyla hazırlanan Öğretmenlik Mesleği Kanun teklifi TBMM Meclis Başkanlığı’na sunuldu. İçerisinde eğitimcilere yönelik şiddetin önlenmesi, kariyer basamaklarının yeniden düzenlenmesi, meslektaşlarımızın hak ve görevlerinin tek bir metinde toplanması gibi maddelerin yer aldığı ÖMK’nin hazırlanmasında emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”