‘Öğretmenlik’ kariyer olacak

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AK Parti, Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifini bugün Meclis’e sunuyor. Teklifle “Uzman” ve “Başöğretmenlik” unvanları getirilirken, uzman öğretmenlerin maaşında bin, başöğretmenlerin maaşında ise 2 bin lira artış olacak. Birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri de 2023’te 3600’e yükseltilecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 12 maddelik teklife ilişkin şöyle dedi: “Bu kanunla öğretmenliği kariyer mesleği haline getiriyoruz. Böylece gelişim temelli bir sistem içerisinde adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumluluklarını netleştiriyoruz. Öğretmenlikte, ‘Adaylık Kaldırma Sınavını’ artık kaldırıyoruz. Bunun yerine öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulayarak adaylarımıza destek olacağız.”

Peki yeni kanun öğretmenler için neler getiriyor. İşte yanıtı:

DERECE VE ZAM

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- Öğretmen Meslek Kanunu, 750 bini kadrolu, 110 bini sözleşmeli, 100 binden fazlası okul yöneticisi olmak üzere 1 milyona yakın öğretmeni kapsıyor.

- Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımı ortadan kalkacak. Mecburi hizmet hariç tüm öğretmenler aynı haklara sahip olacak.

- Adaylık kaldırma sınavı yapılmayacak. Öğretmenlerin mesleki gelişimleri temelinde bir program uygulanarak adaylara destek verilecek.

- Mesleki gelişim programlarında, yeni atanan ya da deneyimi 5 yılın altında olanlara öncelik veren uygulama hayata geçirilecek.

- 10 yılını doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik imkânı getirilecek. Eğitimlerini tamamlayan ve sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerin maaşları 1000 lira artacak. Yeni düzenlemede, sözleşmeli öğretmenlerin 3 artı 1 zorunlu hizmet sürelerinin de bu 10 yıllık sürece dahil olması bekleniyor.

- 10 yıllık uzman öğretmenler eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanı ile görev yapacaklar. Maaşları da 2000 lira artacak.

- 75 bine yakın uzmanlık sınavını kazanmış öğretmen mevcut. Bu öğretmenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından uzman öğretmenliğe geçiş yapması bekleniyor. Hâlihazırda 10 yılını doldurmuş yaklaşık 600 bin öğretmenin tamamı, herhangi bir kontenjan kısıtlaması olmadan bakanlığın düzenleyeceği eğitimlere ve ardından yapılacak uzmanlık sınavına girme hakkı elde edecek. Uzmanlıkta 10 yılını doldurmuş öğretmenler ise düzenlenecek eğitimlere katılıp ardından yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde başöğretmenliğe hak kazanacak.

EMEKLİ MAAŞI ARTACAK

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- 10 yılını doldurmuş öğretmenler, herhangi bir alanda tezli ya da tezsiz yüksek lisans yapmışsa uzman öğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacaklar. Bu durumda olan öğretmenler alacakları eğitimlerin ardından uzman öğretmenliğe geçiş hakkı elde edecekler. Doktorasını tamamlamış ve 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapmış öğretmenler de başöğretmenlik yazılı sınavından muaf tutulacak.

- Bu kanunla birinci derecedeki öğretmenlerin ek göstergeleri 3600 olacak. Böylelikle emekli olduklarında hem alacakları ikramiye hem de emekli maaşları artacak.

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- Teklif yasalaştıktan sonra 2023 yılında yürürlüğe girecek.