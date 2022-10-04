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'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' için başvuru süresi uzatıldı

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#MEB#Öğretmen#Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için başvuru süresi uzatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2022 14:20

Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler ile sınavdan muaf olanların başvuru süreleri 6 Ekim'e kadar uzatıldı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, uzman ve başöğretmenlik için uygulanacak 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' başvuruları ile sınavdan muaf olanların başvuru süresinin 3 Ekim'den 6 Ekim'e uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'nca 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunmak isteyen öğretmenlerle sınavdan muaf olanların başvuru süreleri, gelen talep üzerine 6 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Uzman ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri'ne (MEBBİS) yüklenme süresi ise 5 Ekim Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı" denildi. 

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#MEB#Öğretmen#Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı

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