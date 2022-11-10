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Öğretmenlik Kanunu’na esastan görüşme

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#Anayasa Mahkemesi#CHP#Öğretmenlik Kanunu
Öğretmenlik Kanunu’na esastan görüşme
Oya ARMUTÇU
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:00

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, CHP’nin 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yaptığı başvuruyu gündemine aldı ve esastan görüştü.

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AYM, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip üç sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye ve daha sonra başvuruyu görüşmeye karar verdi. AYM, Bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşecek ve kararını verecek. CHP’nin iptalini istediği maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması da var. Bu arada dün yasanın iptali görüşülürken AYM önünde gösteri yapan Eğitim-İş Sendikası üyelerine polis müdahale etti.  

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#Anayasa Mahkemesi#CHP#Öğretmenlik Kanunu

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