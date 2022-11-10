Öğretmenlik Kanunu’na esastan görüşme

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AYM, Milli Eğitim Bakanlığı ile en yüksek üyeye sahip üç sendikanın açıklamalarını sözlü olarak dinlemeye ve daha sonra başvuruyu görüşmeye karar verdi. AYM, Bakanlığın ve sendikaların açıklamalarını dinledikten sonra belirlenecek bir günde kanunun iptal istemini esastan görüşecek ve kararını verecek. CHP’nin iptalini istediği maddeler arasında, mesleğin aday öğretmenlik döneminden sonra “öğretmen”, “uzman öğretmen” ve “başöğretmen” olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılması da var. Bu arada dün yasanın iptali görüşülürken AYM önünde gösteri yapan Eğitim-İş Sendikası üyelerine polis müdahale etti.