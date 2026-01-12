Öğretmenlerin yönetici görevlendirme ve yer değişikliği başvuru tarihleri belli oldu

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen atamaları ve yönetici görevlendirme için tercih başvuruları 5-8 Mayıs'ta, yeniden yönetici görevlendirmeleri için tercih başvuruları ise 11-15 Haziran'da yapılacak.

İlk defa yönetici görevlendirmeleri tercih başvuruları ise 24-26 Haziran'da, yöneticilikten ayrılan yöneticilerin yeniden görevlendirilmesi için tercih başvuruları 17-22 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimine göre, İl içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları 4-6 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları da 14-20 Mayıs'ta yapılacak.