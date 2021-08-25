Öğretmenlerin öğretim yılı mesleki çalışma dönemi programı tarihi belli oldu

Bakanlık tarafından illere gönderilen yazıda, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin yeni öğretim dönemi mesleki çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.

Yazıda, 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında mahallinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma programı kapsamında öğrencilerin öğrenme kayıplarına ilişkin alınacak tedbirler değerlendirilecek.

Bu kapsamda rehber öğretmen ve psikolojik danışmanların desteği alınarak, "Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Desteklemek", "Salgın Hastalık Psikoeğitim Programları" ve "Kovid-19 Salgın Sürecinin Önleyici Tedbirlerin Alınması" konularında tüm öğretmenler bilgilendirilecek.

"Salgın Hastalık Sonrası Psikolojik Sağlamlığı Güçlendirmek ve Öğrencilerin Okula Uyumlarını Destekleme Eğitimi" çerçevesinde Kovid-19 salgını döneminde öğretmenlerin karşılaştıkları ve karşılaşabilecekleri zorluklarla başa çıkabilme, esnek düşünebilme ve uyum sağlamalarına yardımcı olma ile iyi oluş düzeylerinin artırılması amaçlanıyor.

"Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı Tanıtımı Eğitimi" kapsamında okulların açıldığı ilk 2 haftada öğrencilere uygulanacak olan psikoeğitim programının tanıtımı, nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgilendirme eğitimleri ve öğretmenlerin psikoeğitim programı uygulama becerilerinin artırılması hedefleniyor.

"Kovid-19 Salgın Sürecinin Önleyici Tedbirlerin Alınması" konusu kapsamında da öğretmenlere, okulların açılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığının belirlemiş olduğu önlemlere yönelik bilgilendirme yapılacak.

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