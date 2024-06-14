Öğretmenlerin 'karne sevinci' sosyal medyayı salladı

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Bursa’da 2023-2024 eğitim-öğretim yılı bugün çalınan son ders ziliyle tamamlandı. 2 bin 25 okulda 699 bin 229 öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline girerken, 42 bin 129 öğretmen de son dersine girmiş oldu.

Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde bulunan Şehit Piyade Onbaşı Orhan Tezcan İlkokulu’nda öğrencilerinin karnelerini dağıtarak heyecanlarına ortak olan öğretmenlerin, yaz tatili mutluluğu ise dikkat çekti.

Son derz ziliyle ellerindeki kağıtları havaya atan öğretmenler, sınıflarından koşarak çıktı. Öğrencilerini taklit eden öğretmenlerin okuldan ayrılmaları renkli görüntüleri ortaya çıkarırken, o anlar kameraya yansıdı. Öğretmenlerin tatil heyecanı sosyal medyada da beğeni topladı.

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