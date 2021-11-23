Öğretmenlerin hediye alması yasak mı? MEB'den önemli açıklama

Haberin Devamı

MEB Öğretmenler Günü hediye süreci ile ilgili önemli bir bilgilendirme yaparak maddi değeri yüksek olan hediyelerin alınmasının yasak olduğunu belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapılan bu uygulamanın maddi durumu olmayan aileleri zora düşürdüğünü bildirerek öğretmenler hediye alma konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Bakanlık, 81 ilin millî eğitim müdürlüğüne resmî yazı yazarak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde maddi değeri olmayan sembolik nitelikteki hediyeler dışında herhangi bir hediyenin kabul edilmemesini istedi.