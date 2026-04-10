Öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2026 22:36

GÜMÜŞHANE’nin Kelkit ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Ulviya Çoban (47) hayatını kaybetti, 2’si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kelkit-Erzincan kara yolu Balkaya köyü mevkisinde meydana geldi. Yeniyol 75’inci Yıl İmam Hatip Ortaokulu öğretmenlerini taşıyan Ali D. idaresindeki 29 M 0295 plakalı servis minibüsü, karşı yönden ilçe merkezine seyreden Nafiz A.’nın kulandığı 24 UA 043 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Ulviya Çoban’ın hayatını kaybettiği tespit edilirken, araçlarda bulunan 2'si ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

