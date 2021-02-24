Öğretmenlere koronavirüs aşılaması başladı! Bakan Ziya Selçuk koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların 1 Mart günü yüz yüze eğitime geçmesi nedeniyle öğretmenler için aşılama süreci başladı. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 249 bin öğretmen ve eğitim çalışanları için aşılama programı başladı.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırabileceklerini bildirdi.

İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları:

Çorum'un Sungurlu ilçesindeyiz. Öğretmenlerimizle beraberiz, öğretmenlerimizle birlikle aşının ilk dozunu oldum.

Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor, biz listeyi geçtiğimiz haftalarda iletmiştik. Öğretmenlerimiz tüm vatandaşlarımız gibi E-Nabız'la kendilerine sıra geldiğinde öğrenebilirler.

Birçok ülke okulunu açmaya başladı, çok sayıda ülke okulları tümüyle açtı. Dünyada hiçbir ülkede tüm öğretmenlerin aşılandığı gibi bir konu şu an söz konusu değil.

Ayrıntılar geliyor...