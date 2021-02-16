Öğretmenlere aşılama ne zaman yapılacak? Resmi açıklama geldi!

Öğretmenler ne zaman aşı olacak sorusu pek çok öğretmenin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Koronavirüs yayılımının ve ölümlerinin önüne geçmek için gruplara göre uygulanan aşı, öncelik sırasına göre tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sıralamaya göre öğretmeneler ne zaman aşı olacak? İşte, o bilgiler

'ÖĞRETMENLERE İLK DOZ AŞI UYGULAMASI ŞUBATIN SON HAFTASI BAŞLAYACAK'

Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.





