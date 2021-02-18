Öğretmenlere aşılama ne zaman yapılacak? MEB'den aşı planlaması ile ilgili resmi açıklama

Öğretmenlere aşılama için süreç resmen başlıyor. Okulların açılmasıyla birlikte pek çok eğitimcinin merakla araştırdığı konular arasında yer alan öğretmenler ne zaman aşı olacak sorusu cevap buldu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre Şubat ayının son haftasında aşılama süreci başlayacak. Peki, öğretmenlere aşılama ne zaman yapılacak? İşte, o bilgiler...

'ÖĞRETMENLERE İLK DOZ AŞI UYGULAMASI ŞUBATIN SON HAFTASI BAŞLAYACAK'

Okulların açılışı için önemli konulardan birinin de öğretmenlerin aşısı olduğunu ifade eden Selçuk, "Hepiniz gibi bizim de bu tedbirler içinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulaması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat'ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak" dedi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.





