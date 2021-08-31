Öğretmenler, öğrenci ve velilerin aşı durumları ve PCR sonuçları takip edilecek mi? Flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığınca yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testleri, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak.

Bunun yanında Bakan Özer, ulaşım imkanı zor olan köy okulları gibi yerlerde görev yapan ve aşı olmayan okul çalışanlarının ve öğretmenlerin PCR testleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.

Okulun başlangıcında velilere olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için Bilgilendirme Formu verilecek. Bu bilgi formu bir taahhütname midir?

Söz konusu Bilgilendirme Formu'nda bir taahhüt bulunmuyor. Bu belge, velilerin okullar tarafından Kovid-19 süreçleri ile ilgili bilgilendirildiklerine dair bir metin.

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