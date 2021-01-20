Öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte, Koronavirüs aşı sıralaması

Öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı ile ilgili detayları yayımlayan Sağlık Bakanlığı, aşı sıralamasındaki yerlerini duyurdu. Sıralamaya göre gerçekleşecek olan aşılama işlemi, Türkiye'nin pek çok ilinde devam ediyor. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte, o bilgiler

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.





