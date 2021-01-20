MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÖğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte, Koronavirüs aşı sıralaması
GeriGündem Öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte, Koronavirüs aşı sıralaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 20.01.2021 - 15:40 | Son Güncelleme:

Öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte, Koronavirüs aşı sıralaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte, Koronavirüs aşı sıralaması
Abone Olgoogle-news

Öğretmenler ne zaman aşı olacak sorusu pek çok öğretmenin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Koronavirüs yayılımının ve ölümlerinin önüne geçmek için gruplara göre uygulanan aşı, öncelik sırasına göre tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen sıralamaya göre öğretmeneler ne zaman aşı olacak? İşte, o bilgiler

Öğretmenlerin ne zaman aşı olacağı ile ilgili detayları yayımlayan Sağlık Bakanlığı, aşı sıralamasındaki yerlerini duyurdu. Sıralamaya göre gerçekleşecek olan aşılama işlemi, Türkiye'nin pek çok ilinde devam ediyor. Peki, öğretmenler ne zaman aşı olacak? İşte, o bilgiler

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

1 milyondan fazla sağlık çalışanının aşılama sürecini tamamlayan Sağlık Bakanlığı, 65 yaş üstü bireyler ile sürece devam edecek. 2'nci aşamada yer alan öğretmenler, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kritik Görevlerdeki Kişiler, Zabıta, Özel Güvenlik, Adalet Bakanlığı ve Cezaevlerinde çalışan kişilerin aşılama işlemlerinin tamamlanmasının hemen akabinde aşılanacak.

Öğretmenler ne zaman aşı olacak İşte, Koronavirüs aşı sıralaması

Öğretmenler ne zaman aşı olacak İşte, Koronavirüs aşı sıralaması

Öğretmenler ne zaman aşı olacak İşte, Koronavirüs aşı sıralaması

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle