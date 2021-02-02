Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Bakan Selçuk’tan aşı açıklaması

Öğretmenler koronavirüs aşısını ne zaman olacaklarını öğrenmek istiyorlar. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk açıklamasında, ‘Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.’ dedi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öğrencilerin okullarda yüz yüze eğitime katılımlarının geçen dönemde olduğu gibi yine velilerin kararına bağlı olacağını belirten Selçuk, "Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır." diye belirtti.

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