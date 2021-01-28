Ã–ÄŸretmenler ne zaman aÅŸÄ± olacak AÅŸÄ± Uygulanacak Grup SÄ±ralamasÄ± (Covid-19 aÅŸÄ± takvimi)

TÃ¼rkiye'nin, yeni tip koronavirÃ¼se (Kovid-19) karÅŸÄ± aÅŸÄ±lama performansÄ±, haftalardÄ±r aÅŸÄ± uygulayan Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkeyi geride bÄ±raktÄ±.

Ä°lk aÅŸÄ±lamanÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± 13 Ocak'tan bu yana yaklaÅŸÄ±k TÃ¼rkiye'de, Ã¶ncelikli gruplar baÅŸta olmak Ã¼zere aÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z kesmeden devam ediliyor.



Ã‡in'den sipariÅŸ edilen, Sinovac firmasÄ±nca Ã¼retilen CoronaVac aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n ilk partisi 30 AralÄ±k 2020'de TÃ¼rkiye'ye geldi.



TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na ait uÃ§akla Ankara EsenboÄŸa HavalimanÄ±'na getirilen aÅŸÄ±lar, sÄ±caklÄ±k kontrol sistemi, jeneratÃ¶r ve yedek sistemler bulunan SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AÅŸÄ± ve Ä°laÃ§ Deposu'na nakledildi.



AÅŸÄ±lardan rastgele alÄ±nan numuneler, TÃ¼rkiye Ä°laÃ§ ve TÄ±bbi Cihaz Kurumu (TÄ°TCK) laboratuvarlarÄ±na sevk edilerek analiz sÃ¼reci baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Burada yapÄ±lan incelemede "olumlu" sonuÃ§ verilmesinin ardÄ±ndan aÅŸÄ±lar, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na ait iklimlendirme Ã¶zelliÄŸine sahip Ã¶zel araÃ§larla il depolarÄ±na daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.



CoronaVac aÅŸÄ±sÄ±na, TÄ°TCK tarafÄ±ndan "Acil KullanÄ±m OnayÄ±" verilmesiyle, ilk olarak 13 Ocak'ta SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu Ã¼yelerine aÅŸÄ± yapÄ±ldÄ±.



CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a ise 14 Ocak'ta Ankara Åžehir Hastanesi'nde Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n ilk dozu uygulandÄ±.



Ã–ncelikli grupta yer alan saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n aÅŸÄ±lanmasÄ±na 14 Ocak'ta baÅŸlandÄ±.

Ã–ÄžRETMENLER NE ZAMAN AÅžI OLACAK?

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kritik GÃ¶revlerdeki KiÅŸiler, ZabÄ±ta, Ã–zel GÃ¼venlik, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Cezaevlerinde Ã§alÄ±ÅŸan kiÅŸilerin aÅŸÄ±lama iÅŸlemlerinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan eÄŸitim sektÃ¶rÃ¼ (Ã¶ÄŸretmenler ve Ã¶ÄŸretim Ã¼yeleri) iÃ§in aÅŸÄ±lama sÃ¼reci baÅŸlayacak.

HastalÄ±ÄŸa maruz kalma, hastalÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r geÃ§irme ve bulaÅŸtÄ±rma riskleri ile hastalÄ±ÄŸÄ±n toplumsal yaÅŸamÄ±n iÅŸleyiÅŸi Ã¼zerindeki olumsuz etkisi deÄŸerlendirilerek COVID-19 aÅŸÄ±sÄ± uygulanacak gruplar belirlenmiÅŸ olup bu gruplara sÄ±rasÄ±yla uygulanacaktÄ±r.



AÅŸÄ± Uygulanacak Grup SÄ±ralamasÄ±

AÅŸÄ±lamanÄ±n tamamlandÄ±ÄŸÄ± ve aÅŸÄ±lamaya devam edilen gruplar tabloda turkuaz renkler gÃ¶sterilmektedir.

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