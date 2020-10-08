Öğretmenler ile askerler okulu boyadı

Esenler Mahallesi’nde bulunan 2 derslikli 29 öğrencili Esenler İlkokulu’nda, pandemi nedeniyle verilen uzun aradan sonra öğrenciler, pazartesi yeniden sınıflarına gelecek. Öğrencilerin gelişi öncesi Okul Müdürü Ebru Hakkoymaz ve öğretmenler, okulu, velilerin desteğiyle eğitim ve öğretime hazırlamak için temizledi. Okulun boyanması için de çalışma başlatan öğretmenlerin durumu anlatmasıyla jandarma ekipleri yardım edeceklerini bildirdi. Jandarmalar aldıkları boyalar ile geldikleri okulun sınıfları, dış duvarı ile bahçedeki Atatürk büstü ve korkulukları boyadı. Askerler daha sonra okul duvarına Atatürk portresi ile Türk bayrağını çizerek boyadı.



Okula gelen ve çalışmaları görerek mutlu olan çocuklara, öğretmenleri ile jandarmalar koronavirüs tedbirlerini anlatarak, duyarlı olmalarını istedi.



Esenler Mahallesi Muhtarı Ömer Tiken de öğretmenler ve jandarmaları sergiledikleri örnek davranıştan ötürü teşekkür etti.