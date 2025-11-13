Öğretmenler gününe özel 3 boyutlu dolandırıcılık

Haberin Devamı

El işçiliğiyle yapılan minyatür insan figürleri son dönemde popüler bir hediye seçeneği haline geldi. Ancak dolandırıcılar, yapay zekâ uygulamalarıyla ürettikleri sahte ‘3 boyutlu minyatür heykel’ görsellerini paylaşarak vatandaşları kandırıyor. Gerçek gibi görünen bu hesaplar, IBAN bilgisi üzerinden ödemeyi aldıktan sonra hesaplarını kapatıp farklı adlarla yeniden açıyor. Piyasa değeri 5 ila 7 bin TL olan bu hediyeyi 2 bin 500 TL’ye sattığını söyleyen dolandırıcıların ağına düşen çok sayıda kişi var.

Dolandırıcıların son hedefi ise yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle hediye almak isteyen öğrenciler ve velileri oldu. Velilerden biri, “Öğretmenimize özel heykel yaptırmak istedik. 2 bin 500 TL gönderdik ama kargo gelmedi. Daha sonra hesap kapandı” diyerek yaşadıklarını anlattı. Başka bir veli ise sınıftaki diğer velilerden topladığı parayı dolandırıcılara kaptırdığını söyledi.

El yapımı minyatür biblo tasarımcısı Levent Aysan ise “Bu sahte hesaplar eylülden bu yana arttı. Yeni yapay zekâ uygulamalarıyla sahte görseller üretip, vergi levhası paylaşıyorlar. Birkaç kişiden para alıp hesap değiştiriyorlar” dedi.

Son iki ayda çok sayıda kişinin mağdur olduğu bu yöntem, genellikle özel günler öncesinde daha sık görülüyor.