Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden Bahar öğretmenin kardeşinden kahreden haber

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Milyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimerda umutMilyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Alzheimer'da umut #Alzheimer
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruz, bugün teslim ediyoruzCumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümüzü tutuyoruz, bugün teslim ediyoruz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alsancak Stadının yeni adı belli oldu 7 yıllık hasret sona erdi...Alsancak Stadı'nın yeni adı belli oldu! 7 yıllık hasret sona erdi...#Altay
Kıyafeti nedeniyle sokakta saldırıya uğramıştı 14 gündür haber alınamıyorKıyafeti nedeniyle sokakta saldırıya uğramıştı! 14 gündür haber alınamıyor #Diyarbakır
DSÖ ve Pfizerdan ilk açıklama geldi... Dünyada süper varyant alarmıDSÖ ve Pfizer'dan ilk açıklama geldi... Dünyada 'süper varyant' alarmı!#Koronavirüs
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
Başbakan göçmenlerin yanına gitti Şaşırtan sözler: Avrupaya geçebiliyorsanız gidin, engellemeyeceğizBaşbakan göçmenlerin yanına gitti! Şaşırtan sözler: 'Avrupa'ya geçebiliyorsanız gidin, engellemeyeceğiz'#Aleksandr Lukaşenko
Dünya bu açıklama ile sarsıldı... Darbe olacak dedi, tarih verdiDünya bu açıklama ile sarsıldı... Darbe olacak dedi, tarih verdi#Ukrayna
İşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladıİşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladı#Apple
Tam 400 bin saat Bayraktar TB2den yeni rekorTam 400 bin saat! Bayraktar TB2'den yeni rekor#Bayraktar TB2
Palm yağı hakkında korkutan detayPalm yağı hakkında korkutan detay!#Palm Yağı
Sahnede gözyaşlarına boğuldu: Bebeğimi kaybettim, kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştimSahnede gözyaşlarına boğuldu: Bebeğimi kaybettim, kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim!#Jessie J
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
HABERLERGündem Haberleri

Öğretmenler Günü'nde hayatını kaybeden Bahar öğretmenin kardeşinden kahreden haber

#Bahar Zeybek#Özge Fatma Zeybek#Manisa

Manisa'da Öğretmenler Günü'nde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Bahar Zeybek'in aynı kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek'in bugün sabah saatlerinde tedavisinin devam ettiği hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Haberin Devamı

Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Dağdere Mahallesi'nde sınıf öğretmenliği yapan ve kardeşleri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde okuldan alınarak evlerinin bulunduğu Gördes ilçesinin Fundacık Mahallesine dönüş yolunda evlerine 200 metre kala beton mikseri ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada olay yerinde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Bahar Zeybek'in ardından aynı kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki kız kardeşi Özge Fatma Zeybek'in tedavisinin devam ettiği hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Kaza sonrası Gördes Devlet Hastanesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine sevk edilen ve durumunun ağır olması üzerine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakımda tedavisine devam edilen 4 yaşındaki Özge Fatma Zeybek'in bugün saat 10.48'te tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Kazada Musa (19), Muhammet (19) ve Osman (14) Zeybek isimli 3 erkek kardeş de yaralanmıştı.

Gözden Kaçmasın

Bahar öğretmene gözyaşları ile vedaBahar öğretmene gözyaşları ile vedaHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bahar Zeybek#Özge Fatma Zeybek#Manisa

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk