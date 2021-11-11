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Öğretmenler Günü ne zaman? İşte Türkiye'de Öğretmenler Günü kutlama tarihi

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Öğretmenler Günü ne zaman İşte Türkiyede Öğretmenler Günü kutlama tarihi

Öğretmenler günü tarihi, öğrenciler için merak konusu olmaya devam ediyor. Kasım ayına gelinmesiyle birlikte en çok merak edilen konulardan biri de Öğretmenler Günü'nün ne zaman kutlanacağı oldu. Her yıl Kasım ayında kutlanan Öğretmenler Günü'nün 2021 tarihini merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. İşte Öğretmenler Günü'nün ülkemizde kutlama tarihi...

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Türkiye'de her yıl Kasım ayında kutlanan öğretmenler günü için geri sayım başladı. Bu önemli günün 2021 tarihi kaçırmak istemeyen pek çok öğrenci, "Öğretmenler Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Öğretmenler Günü ne zaman? İşte, o bilgiler

ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye’de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün "Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır.

Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında onun "başöğretmen" oluşunun yıldönümlerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlanmasına karar verildi. Öğretmenler Günü ile ilgili kutlamalar, 26 Kasım 1992’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleşir.

Bazı ülkelerde 1994’ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılında Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona erip UNESCO temsilcileri ile ILO tarafından “Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıl dönümüdür.

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Bu yıl 24 Kasım, Çarşamba günününe denk geliyor.

 

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