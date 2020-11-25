'Öğretmenler eğitim sistemimizin taşıyıcı sütunları'

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında özetle şunları söyledi: “Eğitim-öğretim sistemimizin taşıyıcı sütunu olan öğretmenlerimizin mali ve sosyal imkanlarını güçlendirmeyi kendimize vazife addediyoruz. Saygıdeğer olduğu kadar mesuliyeti de ağır bir mesleği icra eden bütün öğretmenlerimize şahsım, milletim ve ülkem adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Covid-19 salgınına kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimize Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden öğretmenlerimize acil şifalar diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ise 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla aralarında köy öğretmenlerinin de bulunduğu öğretmen heyetini kabul etti. Emine Erdoğan kabulde, “Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.