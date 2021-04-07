Öğretmenler aşı bekliyor

Bakanlıktan yapılan son resmi açıklamaya göre bir ayı aşkın sürede öğretmenlerin sadece yüzde 10’u aşılanabildi. Eğitimciler, 1 milyon 259 bin okul çalışanı için aşılama sürecinin hızlanmasını istiyor.

KÖY OKULLARI ÖNCELİKLİYDİ

Öncelik köy okulları ve sonrasında anaokullarındaki öğretmenlere verilmişti. Bu grupları, 2 Mart’ta yüz yüze eğitime başlayan ilkokul ile 8’inci ve 12’nci sınıf öğretmenleri izleyecekti. Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liselerinde yüz yüze yapılacak uygulamalı eğitimlere katılacak öğretmenlerin yanı sıra yüz yüze eğitime başlanacak ilkokul ve ortaokul kademesindeki özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları öğretmenlerine aşılamada öncelik tanınacağı belirtilmişti. Ancak okul öncesinde de öğretmenlerin henüz aşı olamadığı iddia edildi.

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