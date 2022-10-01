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Öğretmenler, 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü

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#Anıtkabir#1'İnci Meclis#Öğretmen
Öğretmenler, 1inci Meclisten Anıtkabire yürüdü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2022 15:46

Ankara'da Eğitim-İş Sendikası öncülüğünde bir araya gelen öğretmenler, ücretlerinin artırılması talebiyle 1'inci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüdü. 

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Eğitim-İş Sendikası'nın çağrısı ile yurt genelinden gelen öğretmenler, Ulus'taki 1'inci TBMM binası önünde toplandı. Grup; ellerinde Türk bayrakları, pankart ve dövizlerle Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında 'Mustafa Kemal'in öğretmeniyiz' sloganı atıldı. CHP Ankara milletvekillerinin de katıldığı yürüyüşte öğretmenler, öğretmen maaşlarının artırılmasını isterken, 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'na da karşı olduklarını belirtti.

Anıtkabir'e kadar yürüyen grup, burada Atatürk'ün mozolesine çıktı ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Öğretmenler, daha sonra dağıldı.

Öğretmenler, 1inci Meclisten Anıtkabire yürüdü

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#Anıtkabir#1'İnci Meclis#Öğretmen

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