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GeriGündem Öğretmeninin Can'a hediye ettiği bisikleti çalındı! '5 dakika içinde çalmışlar'
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Yusuf KANTARLI- Eser PAZARBAŞI/ADANA (DHA)
Haber Giriş: 17.05.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Öğretmeninin Can'a hediye ettiği bisikleti çalındı! '5 dakika içinde çalmışlar'

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Öğretmeninin Can'a hediye ettiği bisikleti çalındı! '5 dakika içinde çalmışlar'

Adana'da ortaokul öğrencisi Muharrem Can Köse'nin (13), 2 yıl önce derslerinde başarılı olduğu için öğretmeni tarafından hediye edilen bisikleti evinin önünden çalındı. Can, "5 dakika içinde çalmışlar. Arkadaşımla koştum ama yetişemedim" dedi.

Olay, 11 Mayıs günü akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. Muharrem Can Köse, arkadaşlarıyla bahçede bisiklet kullandı. Köse, susayınca bisikleti apartman girişine koyup eve su içmeye çıktı. 5 dakika sonra geri inen Köse, bisikletinin olmadığını görünce ailesine haber verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen aile, bisikletin apartman girişinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındığını gördü. Polisi arayan aile şikayetçi oldu.

Öğretmeninin Cana hediye ettiği bisikleti çalındı 5 dakika içinde çalmışlar
'ÖĞRETMENİMİN HEDİYESİYDİ' DİYEREK AĞLIYOR

Apartmana yerleştikleri günden itibaren birçok hırsızlık olaylarına şahit olduklarını söyleyen Dilek Köse (34), "Oğlumun başarısı nedeniyle öğretmeni bisiklet hediye etmişti. Gözümüzün önünde bisikleti çalıp gittiler. Arkasından koştuk ama yetişemedik. Faturası elimizde yok. Faturası olsa belki daha çabuk bulunur. Çocuğum 'öğretmenimin hediyesiydi' diyerek ağlayıp üzülüyor. 'Giden bisiklet olsun' diyoruz ama olmaz, bir 'dur' dememiz lazım. Bu işin sonu nereye varacak bilmiyoruz. Kamera olduğunu bile bile gelmeye devam ediyorlar. Artık kendimizden korkmaya başladık" dedi.

Öğretmeninin Cana hediye ettiği bisikleti çalındı 5 dakika içinde çalmışlar
'ÇALINDIĞI İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM'

Muharrem Can Köse ise bisikleti öğretmeninin aldığını belirterek, "Bisikletim aşağıda kilitli değildi. Yukarı çıkıp geri inecektim. 5 dakika içinde çalmışlar. Arkadaşımla koştum ama yetişemedim. Çalındığı için çok üzüldüm. Başarımdan dolayı öğretmenim hediye etti onlar da çaldı. Keşke çalmasalardı" diye konuştu.

Öğretmeninin Cana hediye ettiği bisikleti çalındı 5 dakika içinde çalmışlar

 

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