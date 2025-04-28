Öğretmenini uğurladı

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Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı. Karaman için dua eden Erdoğan, merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Cenaze namazının ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vefat haberini üzüntüyle aldığımız, İstanbul İmam Hatip Lisesi’ndeki Arapça hocalarımızdan, değerli eğitimci Ahmet Karaman Beyefendi’yi bugün ebediyete uğurladık. Hocamıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli ailesine, talebelerine ve imam Hatip camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi.

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HOCAMIZDAN MEMNUNDUK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, “Her şeyden önce, birinci derecede muhterem hocam Ahmet Kahraman ve diğer iki mümin kardeşimize, hepimiz Allah’tan geldik, Allah’a dönüyoruz ve bundan, malum kaçış yok. Ahmet Kahraman hocam, İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde bizim Dinler Tarihi hocamızdı. Gerçekten derslerindeki otoritesi, hakimiyeti ve bizlere olan bu noktadaki gerçekten ciddiyeti sebebiyle biz hocamızdan hep memnun olduk. İnşallah o da bizlerden memnun olmuştur. Mekanı cennet olsun” dedi.