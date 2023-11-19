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Öğretmenin ‘Kariyer’ sınavı 

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#MEB#Öğretmen#Sınav
Öğretmenin ‘Kariyer’ sınavı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 07:00

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen, öğretmenlerin ‘uzman’ ve ‘başöğretmen’ unvanı almak için girdikleri ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı’ bugün düzenleniyor.

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Sınav 81 ilde eşzamanlı ve çevrimiçi olarak saat 10.00-13.00 arası yapılacak. Sınava katılması beklenen 62 bin 886 adaydan 58 bin 965’i uzman öğretmen, 3 bin 921’i ise başöğretmen olmak için ter dökecek. Adaylara 100 soru sorulacak ve 135 dakika süre verilecek. 100 puan üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Sonuçlar 24 Kasım’da açıklanacak. Geçen yıl yüz yüze yapılan sınava 595 bin 598 aday başvurmuş, uzman öğretmenlikte 422 bin 368 aday başarılı olurken başöğretmenlik sınavını 66 bin 422 aday kazanmıştı.  

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#MEB#Öğretmen#Sınav

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