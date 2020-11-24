Öğretmenin de yasası olmalı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle iki ayrı videokonferans toplantısı yaptı. Kılıçdaroğlu, ilk olarak 19 farklı ilde görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Ardından da “atanamayan öğretmenlerle” buluştu. Öğretmenler uzaktan eğitimde öğrencilerin internet veya tableti olmadığı için eğitime ulaşamamalarından yakındı. Öğretmenlerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, her iki toplantıda özetle şunları söyledi:

“Eğitimde çok sorun vardı ama pandemi ile birlikte sorunların daha da derinleştiğini görüyoruz. Öğretmenlerimizin bütün sorunları aşma bilgi ve kapasitesi var ama maalesef siyaset üzerine düşeni yapmıyor. Tablet, bilgisayar sıkıntısı ifade edildi. Biz Milli Eğitim Bakanı’na çağrıda bulunduk, ‘Belli bir tarihte kuru sabitlerseniz biz bütün öğrencilere bilgisayar ve tablet sağlayabiliriz parti olarak’ dedik.

Kadrolu öğretmen güvenceli, ücretli öğretmen ders başı ücret alıyor, sözleşmeli öğretmenimizin herhangi bir güvenliği yok.

Oysa aynı sınıfta derse giren, aynı öğrencilere ders veren öğretmenlerin farklı statülerde görev yapmaları doğru değil. Bütün öğretmenlerin kadrolu, güvenceli olması lazım. Öğretmenler Meslek Kanunu diye bir teklif hazırladık ve bütün sendikalara gönderdik. Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM Genel Kurulu’nda tartışılırken, olmaz diyen siyasi partilere oy vermeyin.

3600 YENİDEN MECLİS’E

3600 ek göstergeyi, biz de, diğer siyasi partiler de dile getirdi. Bunu da önümüzdeki süreçte Genel Kurul’a indireceğiz. Hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almamalı. Öğretmene yapılacak her katkı, öğrencilere yapılmış demektir. Nasıl hâkimler ve savcılar için ayrı bir yasa varsa, öğretmenler için de ayrı yasanın olması gerekir.”

ATAMA BEKLEYENLERE: SİZ ASLINDA GÜÇLÜSÜNÜZ

KILIÇDAROĞLU atama bekleyen bir grup öğretmene de videokonferans yoluyla şöyle seslendi: “Şu anda birinci öncelik atama bekleyen öğretmenler için 60 bin kişilik kadronun doldurulması. Bu konuda bizim üstümüze düşen her şeyi yapacağız. 3600 ek gösterge çıkarsa en az 100 bin öğretmen emekli olacak. ‘Ek gösterge çıkacak’ diye emekliliğini doldurduğu halde emekli olmayan birçok öğretmen var. Çünkü çalışırken aldığı ücret ile emekli olunca aldığı ücret yüzde 50 azalıyor. Mülakatın tümüyle kaldırılması lazım. Zaten KPSS yapılıyor, dolayısıyla sınavı kazanan her öğretmen atanabilir. ‘Atama bekleyen öğretmenlerin atanmasını yapmazsanız bizden oy beklemeyin.’ Bu politik olarak sizin elinizi güçlü kılar. Siz aslında güçlüsünüz ama gücünüzün farkında değilsiniz. Bir araya gelip potansiyel güç olduğunuzu ortaya koyduğunuzda bütün partiler sizi dinleyecektir.”