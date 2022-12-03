Öğretmenimiz karate şampiyonu

Haberin Devamı

6 yaşındayken, gözüne kalem batıran sıra arkadaşından kendisini korumak için başladığı spor kariyerine ulusal ve uluslararası arenada başarılara ulaşarak devam eden Dilara Bozan, özellikle spora ilgisi ve yeteneği olan öğrencileriyle yakından ilgilenirken öğrencileri de ‘şampiyon’ unvanlı bir öğretmene sahip olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyor. Milli sporcu Bozan hem öğretmenlik hem de sporculuk kariyerinden bahsederken şunları söylüyor: “İzmir İmbat İlkokulu’na bir yıl erken başladım. Küçük fiziksel yapım olduğu için beni itip kakarlardı. En son sıra arkadaşımın gözüme kalem sokmasıyla akran zorbalığı dayanılmaz hale geldi. Gözümü kaybetmeme ramak kalmıştı. Annemin mahalledeki karate salonuna göndermesiyle spor hayatım başladı. Karateye başladıktan sonra ilk Türkiye şampiyonasında gümüş madalya, sonraki yıl ise altın madalya kazanınca sporun sadece kendimi korumak için olmadığını anladım ve profesyonel olmak istedim.”

Haberin Devamı

‘ENGELLERE YENİLMEYİN’

2022 Avrupa karate Şampiyonası’nda bireysel kata finalinde Avrupa ikincisi olan, en son altın madalyasını geçtiğimiz ağustos ayında Konya’da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda kazanan ve 2017 yılındaki aynı turnuvada da altın madalyaya ulaşma başarısı gösteren 25 yaşındaki şampiyon Dilara Öğretmen, Kağıthane Zuhal Ortaokulu’nda öğretmen olarak görev yapmanın yanı sıra 2023 Mart’ta İspanya’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’na ve Macaristan’da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanıyor. 13 yaşındayken kalbinde tespit edilen ritm bozukluğuna rağmen pes etmeyip spor kariyerine uluslararası turnuvalarda 3 altın, 5 gümüş, 15 bronz madalya ve bir olimpiyat 5’inciliği sığdıran Bozan, öğrencilerine öncelikle sporda ve hayatta pes etmemenin önemini anlatıyor.

Haberin Devamı

ÖĞRENCİLERE İLHAM KAYNAĞI

- Milli sporcu olarak öğretmen olmanın kendisine önemli sorumluluklar yüklediğini dile getiren Dilara Bozan, “Çocuklara iyi bir rol model olabilmenin ağırlığı var. Derste maçlarımı izlemek istiyorlar. Çok heyecanlandıkları gözlerinden okunuyor. Milli sporcuların öğretmenlik yapmasını faydalı buluyorum. Bu daha çok çocuğun spora motive olmasını sağlıyor” diyor.