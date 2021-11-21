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Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası ile 'Öğretmenler Günü' hediyesi farklı bir boyut kazanıyor

#Öğretmenim İçin Bir Fidan#Öğretmenim İçin Bir Fidan Kampanyası#Öğretmenler Günü Kampanyası
Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası ile Öğretmenler Günü hediyesi farklı bir boyut kazanıyor

Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası, bu yıl Öğretmenler Günü hediyesine yeni bir boyut kazandıracak. OGEM-VAK ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan platformda, Öğretmenler Günü hediyesi vermek isteyen öğrenciler, öğretmenleri için bir fidan bağışlayarak hediyelerine farklı bir anlam yükleyebilecek. Peki, MEB'in 24 Kasım Öğretmenler Günü için başlattığı Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası için başvuru nasıl yapılır? İşte, o detaylar

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Öğretmenler Günü hediyesi kapsamında değerlendirilebilecek olan Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası, sınıf adına ya da öğrenci adına gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler, hoşuna giden kampanyaya katılarak, öğretmen adına sertifika bastırabiliyor. 

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN-ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ

Kampanya kapsamında öğrenciler, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan "http://meb.ai/K1SbSf" linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen kampanya için öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.

Kampanya kapsamında, 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanın toprakla buluşturulması amaçlanırken, dikilen her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Sertifikalar şu şekilde oluşacak;

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Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası ile Öğretmenler Günü hediyesi farklı bir boyut kazanıyor

Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası ile Öğretmenler Günü hediyesi farklı bir boyut kazanıyor

HEDİYE FİDAN BAĞIŞI YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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