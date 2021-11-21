Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası ile 'Öğretmenler Günü' hediyesi farklı bir boyut kazanıyor

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Öğretmenler Günü hediyesi kapsamında değerlendirilebilecek olan Öğretmenim İçin Bir Fidan kampanyası, sınıf adına ya da öğrenci adına gerçekleştirilebiliyor. Öğrenciler, hoşuna giden kampanyaya katılarak, öğretmen adına sertifika bastırabiliyor.

ÖĞRETMENİM İÇİN BİR FİDAN-ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ

Kampanya kapsamında öğrenciler, Bakanlığın resmi internet sayfasında yer alan "http://meb.ai/K1SbSf" linki üzerinden yapacakları fidan bağışını, öğretmenlerinin isimleriyle sertifikalandırabiliyor.



Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen kampanya için öğrenciler, istedikleri kadar fidanı öğretmenlerine armağan edebilecek.



Kampanya kapsamında, 1 milyon 200 bin öğretmen için en az bir fidanın toprakla buluşturulması amaçlanırken, dikilen her 100 bin fidan ile de bir hatıra ormanı oluşturulacak.

Sertifikalar şu şekilde oluşacak;

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